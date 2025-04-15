В Казани расширяют платные парковки с 16 апреля

С 16 апреля в Казани заработают 1506 новых платных парковочных мест, увеличив общее число до 10 227. Изменения затронут несколько районов города.

В Советском районе парковки появятся на улицах Глушко, проспекте Победы, Ершова, Пионерской, Космонавтов, Красной Позиции, Академика Губкина и Сибирском тракте.

В Вахитовском районе новые машино-места откроются на улицах Островского, Суконной, Спартаковской, Космодемьянской, Джалиля, Султана, Нагорной, Такташа, Миннуллина и Чернышевского.

Приволжский район получит парковки на улицах Зорге, Гарифьянова, Терегулова и проспекте Победы.

В Ново-Савиновском районе новые зоны разместятся на проспектах Ямашева и Ибрагимова, улицах Чистопольской, Козина и Нигматуллина.

В Московском районе парковочная сеть пополнится местами на улицах Волгоградской, Усманова и Декабристов.

Расширение парковочной инфраструктуры призвано снизить нагрузку на существующие парковочные зоны и упорядочить парковку в городе.