В Казани расширяют платные парковки с 16 апреля

news_top_970_100
Город
15 апреля 2025  17:50

С 16 апреля в Казани заработают 1506 новых платных парковочных мест, увеличив общее число до 10 227. Изменения затронут несколько районов города.

В Советском районе парковки появятся на улицах Глушко, проспекте Победы, Ершова, Пионерской, Космонавтов, Красной Позиции, Академика Губкина и Сибирском тракте.

В Вахитовском районе новые машино-места откроются на улицах Островского, Суконной, Спартаковской, Космодемьянской, Джалиля, Султана, Нагорной, Такташа, Миннуллина и Чернышевского.

Приволжский район получит парковки на улицах Зорге, Гарифьянова, Терегулова и проспекте Победы.

В Ново-Савиновском районе новые зоны разместятся на проспектах Ямашева и Ибрагимова, улицах Чистопольской, Козина и Нигматуллина.

В Московском районе парковочная сеть пополнится местами на улицах Волгоградской, Усманова и Декабристов.

Расширение парковочной инфраструктуры призвано снизить нагрузку на существующие парковочные зоны и упорядочить парковку в городе.

news_right_column_240_400
Новости
Кофе бодрит и оздоравливает
Рустам Минниханов участвует в заседании Госсовета по развитию инфраструктуры
В Казани расширяют платные парковки с 16 апреля
Что космонавты едят на орбите?
Анвар Гиниятуллин: Победа мусульманина на христианском конкурсе - это очень символично
В Татарстане построят водородную АЭТС за 500 млрд рублей
Особый противопожарный режим в Татарстане: что запрещено с 14 апреля по 11 мая?
«Казанские ведомости» на французском: стихи о памяти и жизни прозвучали в акции