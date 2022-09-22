В Казани рассматривают возможность строительства нового моста с разводными секциями

Пешеходно-велосипедный мост могут построить в районе реновации территории речпорта в Казани. Такую вероятность не исключила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«Мы сейчас планируем его [мост] как пешеходно-велосипедный, и электробусы там будут ездить. Машины там ездить не будут», - сказала Тухватуллина в ходе пресс-тура в зоне реновации.

Новый мост станет частью пешеходно-велосипедного маршрута в зоне реновации.

По ее словам, инженерное сооружение, вероятнее всего будет построено с использованием поворотных секций. Аналогичная технология применялась при строительстве моста в Копенгагене.

«Есть технологии, когда одна секция поворотная. Во время прохождения судов она разворачивается и судно проходит. На мост нам Ильсур Раисович [Метшин] нам задачу ставил, чтобы он был на высшем уровне. Будем смотреть чтобы это все и красиво смотрелось», - сказала она.

Как ранее сообщали «КВ», старт масштабной реновации дали сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

При участии инвесторов здесь будет построен новых ЖК, более 20 детских садов и 3 общеобразовательные школы. Кроме того, здесь благоустроят 12 км набережной реки Волга. Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств займет не менее 25% от площади проектируемой территории и составит 72 га. Из них 30 га составят парки и скверы.