В Казани растет число студий, выставленных на продажу

В Казани число объявлений о продаже новых студий увеличилось на 25% за год, а вторичных — на 19%, согласно исследованиям аналитиков «Avito Недвижимости».

В третьем квартале на российский рынок среди новостроек вышло на 34% больше студий, чем за тот же период 2020 года. Аналитики отмечают, что этот показатель между всеми сегментами можно назвать рекордным.

В то же время доля жилья с небольшими габаритами падает. По сравнению с прошлым годом на продажу выставили на 12% меньше подобных вторичных квартир, а среди новостроек – на 17% меньше.

Аналитики объясняют, что обычно средняя площадь студий меньше, чем малогабаритных квартир. Поэтому даже если цена за «квадрат» в них выше, стоимость жилья остается ниже. По этой причине многие, кто имеет ограниченный бюджет, выбирают студии вместо однокомнатных квартир.