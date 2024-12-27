В Казани растет первоначальный взнос на однушку в ипотеку до 77,4%

В Казани, по состоянию на конец декабря 2024 года, покупателям однокомнатных квартир в новостройках потребуется накопить внушительные 77,4% от полной стоимости жилья для оформления ипотеки. В противном случае банки могут отказать в кредитовании, об этом сообщает агентство РБК-Недвижимость.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), средняя ипотечная ставка на конец декабря достигает уровня 29%. При этом средняя заработная плата жителей Казани составляет около 67 тыс. рублей.

Банковские учреждения, предоставляющие ипотечные кредиты, рассчитывают, что заемщики будут тратить на выплату кредита не более 50% своих ежемесячных доходов. Таким образом, при текущих ставках и среднем доходе, казанцы могут рассчитывать на кредит лишь в размере 2 млн рублей, что явно недостаточно для приобретения квартиры.

Таким образом, согласно информации от «Яндекс Недвижимости», средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 38,7 кв. метра на конец декабря уже составляет 9,1 млн рублей. Следовательно, для покупки такой квартиры в кредит жителям Казани необходимо будет накопить более 7 млн рублей.

Ситуация также наблюдается в Нижнем Новгороде, где первоначальный взнос по ипотеке составляет 77% от стоимости однокомнатной квартиры, цена которой составляет 7,6 млн рублей. В Волгограде, тем не менее, ситуация немного лучше — здесь первоначальный взнос равен 73,6%, а стоимость «однушки» в новостройке составляет 5,8 млн рублей.