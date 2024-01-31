В Казани растет рождаемость и сокращается число разводов

На «деловом понедельнике» в исполкоме столицы Татарстана исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина рассказала о работе этого важного с точки зрения демографии учреждения в прошлом году. Ее доклад свидетельствовал о том, что демографическая ситуация в городе выправляется.

Статистика рождений, представленная загсами Казани, такова: являются вторыми детьми 34% появившихся на свет в 2023 году младенцев, третьими и последующими - 23%, а 43% - первенцы. В 259 казанских семьях родилась двойня, в трех семьях - тройня. 52% новорожденных составляют мальчики, 48% - девочки.

А умерли за тот же период 13980 человек, что на 814 меньше, чем в 2022 году. Таким образом, заключила Студеникина, количество зарегистрированных рождений за прошлый год превышает количество актов о смерти на 32%.

Есть и другие достижения казанцев, связанные с демографической ситуацией. Жители нашего города в прошлом году еще и реже разводились. Вообще, Казань прочно удерживала первое место в ПФО по соотношению брак - развод». По итогам 2023 года разводов у нас стало меньше на 5,3%, чем в позапрошлом. Всего их зарегистрировано 5005. Девяти парам на грани развода удалось сохранить брак после работы с психологом-медиатором. Тенденция к уменьшению количества разводящихся наблюдается в Казани последние три года.

В 2023 году в городе было заключено 11743 брака. 18% от общего числа браков являются межнациональными. 61 брак заключен с гражданами, находящимися или отправляющимися в зону СВО. 609 браков зарегистрировано с гражданами иностранных государств, в том числе Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Египта, Ирака, Сирии и Алжира.

Самой возрастной стала пара, в которой жениху исполнилось 85 лет, а невесте - 81 год. По какой-то неведомой традиции больше всего - 1546 браков - было заключено в августе, а меньше всего - 544 - в мае (наверное, чтобы потом всю жизнь не маяться).

Кстати, с ноября появились новые локации для торжественной регистрации брака: набережная озера Нижний Кабан, Юнусовская площадь и сквер на улице Зайни Султана. Все эти площадки находятся рядом друг с другом на территории префектуры «Старый город».

Студеникина отметила, что в прошлом году 849 казанских пар отметили золотой юбилей, 161 - бриллиантовый, а еще три - коронную свадьбу или 70-летний юбилей супружеской жизни.

Казанцы идут в ногу со временем, не забывая о современных возможностях. Так, 55,8% от общего количества заявлений о заключении брака поданы в электронном виде через портал «Госуслуги». Всего по итогам года в Управление ЗАГС Казани поступило 10846 электронных заявлений, или 19,2% от числа всех поданных.