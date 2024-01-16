В Казани разбираются с загадочной смертью ребенка в детском саду

Трагедия случилась 12 января в детском саду №315 на улице Октябрьской. По одной из первых версий, ребенка уложили спать во время тихого часа, а после его окончания воспитатели не смогли разбудить девочку. Прибывшие медики констатировали смерть. Во время тихого часа воспитатель находилась в спальной комнате, присматривая за детьми. Ничего особенного она не заметила.

В управлении образования города отметили, что двухлетняя девочка пришла в детский сад после болезни.

«Днем она вела себя как обычно: не жаловалась на плохое самочувствие, а воспитателями и персоналом не было замечено странностей в поведении или самочувствии ребенка. Кроме того, до обеда в детском саду проводился плановый медицинский осмотр детей. Врач не заметил каких-либо нарушений здоровья девочки. Во время тихого часа воспитатель находилась в комнате, следила за тем, чтобы дети спокойно спали. После окончания тихого часа воспитатель стала будить детей, но девочка не просыпалась», - сообщили в управлении.

«Это большое горе и трагедия для семьи. Приносим соболезнования родным и близким малышки», - отметили в управлении образования Казани.

В понедельник появилась новая версия произошедшего. Как сообщило СУ СКР по РТ, девочке стало плохо днем: она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели вызвали скорую, но прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть ребенка. По данному факту следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело.

С 21 декабря 2023 года до 10 января 2024-го девочка амбулаторно лечилась от ОРВИ, а после новогодних праздников ее отправили в детский сад. Во время осмотра тела эксперты определили, что смерть наступила около часа назад. В настоящее время полиция выясняет, сколько времени медики ехали на вызов и вовремя ли воспитатели вызвали скорую. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Виновным будет грозить три года тюрьмы.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.