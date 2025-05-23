В Казани разработана разнообразная программа на лето для детей с ОВЗ

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Казани специально разработана разнообразная программа, которая рассчитана на несколько смен.

Как сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова, всего в городе работают четыре инклюзивных центра для детей с ОВЗ. Отдельно спикер отметила центр «Вместе», который располагается на первом этаже жилого дома №13 по улице Журналистов. Полноценно заработать он должен примерно в сентябре. Но уже этим летом в формате лагеря здесь организуют занятия по адаптивной физкультуре, изо, вокалу и игре на гитаре, курсы русского жестового языка, логопедические группы, а также психологический семейный клуб.

Кроме того, Мерзлякова назвала центры «Луч» в микрорайоне Юдино на улице Ильича, 21, «Тылсым» на улице Ипподромной, 18 и «Крылья» на улице Голубятникова, 24. На этих площадках в период летних каникул будут организованы несколько недельных лагерных смен для детей с ОВЗ. Они стартуют 11 июня. Ориентировочное время пребывания детей с ОВЗ в центрах - с 9.00 до 15.00. Ребята будут обеспечены бесплатным питанием. В программе - занятия с профильными специалистами и коммуникативные игры.

Также руководитель «Доброй Казани» сообщила, что некоторые особенные дети отдохнуть смогут за городом. Так, в рамках проекта «Ментальное здоровье» в детском оздоровительном лагере «Восток» с 29 июля по 7 августа пройдет стационарная смена для 60 ребят от 10 до 16 лет с ментальными нарушениями.

Помимо этого, в Высокогорском районе будут запущены смены выходного дня для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. В ходе этих смен запланированы рыбалка, игры на свежем воздухе, занятия с собаками и многое другое.

У творческих ребят с ОВЗ есть возможность встретиться с известными писателями на инклюзивной литературной смене «Глаголица», которая пройдет в лагере «Адымнар» с 26 по 31 августа. Мерзлякова напомнила, что на сайте «Доброй Казани» сейчас проходит конкурс для детей от 12 до 17 лет, в котором разыгрываются путевки на эту смену. Заявки на конкурс принимаются до 1 июля.

Там же, на сайте организации, во вкладке «Инклюзивное лето» можно записаться на любую смену. Мерзлякова отдельно отметила, что все летние смены для детей с ОВЗ бесплатные.

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров от себя добавил: «Понятие инклюзия включает в себя множество аспектов доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе и по летнему отдыху. Наши инклюзивные центры оказались очень востребованными, и это не может не радовать. Те дети, которые раньше большую часть времени проводили дома, имеют теперь возможность заниматься, социализироваться, учиться коммуникации с другими людьми».