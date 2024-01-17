В Казани разыскали водителя автобуса, игнорировавшего красный сигнал светофора

10 января сотрудниками по ИАЗ (по линии розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани принят в работу видеоматериал от 19 декабря 2023 года, в котором водитель, управляя автобусом, два раза проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым грубо нарушил правила.

Водителя автобуса МАЗ разыскали, свою вину он отрицать не стал. НА него были составлены два протокола. Если он еще раз совершит аналогичное правонарушение в течении года, будет лишен водительских прав, сообщает Госавтоинспекция Казани.