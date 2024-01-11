В Казани разыскали водителя, рванувшего на автомобиле перед поездом

news_top_970_100
Город
11 января 2024  12:07
Автор:
Виктория Осинина

5 января инспекторами ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани, на одном из Телеграмм каналов был обнаружен видеоматериал с грубым и опасным правонарушением ПДД РФ.

Водитель «Фольксваген Тигуан» быв найден. Он пояснил, что 1 января ехал по ул. Затонская. При подъезде к железнодорожному переезду не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора, но затем увидел железнодорожный состав. Он нажал на педаль тормоза, но машину понесло из-за плохого сцепления шин с дорогой. Чтоб избежать аварии, он нажал на педаль газа, тем самым ускорился и проехал перед поездом. Вину в своей невнимательности и совершении грубого правонарушения водитель признал и раскаялся.

В отношении водителя составлен протокол по части 1 статьи 12.10 КоАП РФ, которая влечет административный штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, сообщает Госавтоинспекция Казани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани разыскали водителя, рванувшего на автомобиле перед поездом
Узнать информацию о судебных процессах можно в интернете
Для казанского дворника велосипед стал палочкой-выручалочкой
Отправляясь на горку, не забудьте про шлем!
В минувшем году около 3 тысяч татарстанских семей получили жилье по соципотеке
После новогоднего застолья 1 января мы встали на лыжи
«Ак Барс» смог избавиться от Жафярова и вернул воспитанника из-за океана
Рынок недвижимости: суровые реалии и вера в светлое будущее
Рынок недвижимости: суровые реалии и вера в светлое будущее