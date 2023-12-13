В Казани разыскали водителя, спровоцировавшего ДТП с пострадавшими

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Город
13 декабря 2023  15:13
Автор:
Виктория Осинина

12 декабря в 8 часов утра напротив дома 132а по ул. Залесная водитель автомобиля ВАЗ 2114 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двумя автомобилями. В результате ДТП водителя «ВАЗ 2114» и пассажиров, среди которых двое детей, были госпитализированы в больницу. В отношении водителя «ВАЗ2114» возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Однако, при изучении видеозаписи видеорегистратора от очевидца ДТП, сотрудниками отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был установлен автомобиль, а в дальнейшем и сам водитель, который спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия.

В отношении водителя были составлены административные материалы по части 3 статьи 12.14, по части 2 статьи 12.27 и возбуждено административное расследование по статьи 12.24 КоАП РФ, водитель доставлен в отдел полиции.

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