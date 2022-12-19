 В Казани разыскивается 45-летняя женщина, пропавшая месяц назад
news_header_top_970_100

В Казани разыскивается 45-летняя женщина, пропавшая месяц назад

Следователи возбудили дело об убийстве.

Республика
19 декабря 2022  14:05
Автор:
Ольга Ильина

В производстве следственного отдела по Приволжскому району Казани находится уголовное дело по статье об убийстве по факту безвестного исчезновения Альбины Якубовой, которая родилась 12 ноября 1977 года.

21 октября этого года Якубова ушла из дома и не вернулась. В последний раз очевидцы видели ее на следующий день в кафе «Баку» по улице Мавлютова, после чего о местонахождении женщины ничего не известно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, просьба сообщить в правоохранительные органы.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани пройдет благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»
Пожарно-спасательному гарнизону Татарстана передали 24 единицы техники
Глава Нижнекамска оценил уборку тротуаров в городе на «тройку с минусом»
За первое полугодие Казань посетили более 2,2 млн туристов
Что принесёт Казани и его жителям 2023-й год – специальный прогноз от ТВ-3
Проезжую часть по улице Короленко в Казани частично закроют на три недели
Не бабушкино место: казанцам предложили запустить мероприятия во дворах, чтобы сблизиться с соседями
Не бабушкино место: казанцам предложили запустить мероприятия во дворах, чтобы сблизиться с соседями
В Татарстане за сутки выявили 117 случаев COVID-19