В Казани разыскивается 45-летняя женщина, пропавшая месяц назад

В производстве следственного отдела по Приволжскому району Казани находится уголовное дело по статье об убийстве по факту безвестного исчезновения Альбины Якубовой, которая родилась 12 ноября 1977 года.

21 октября этого года Якубова ушла из дома и не вернулась. В последний раз очевидцы видели ее на следующий день в кафе «Баку» по улице Мавлютова, после чего о местонахождении женщины ничего не известно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, просьба сообщить в правоохранительные органы.