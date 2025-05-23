В Казани реставрируют здание Главпочтампа

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Город
23 мая 2025  11:21
Автор:
Владислав Косолапкин

Архитектурный памятник, созданный архитекторами В.А. Трофимовым и П.Ф. Гавриловым, сейчас проходит реставрацию, чтобы сохранить его исторический облик. Работы начались в 2023 году и контролируются Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия. Первый этап реставрации уже завершен.

Председатель комитета Иван Гущин сообщил, что восстановлены фасады с оригинальной отделкой и цветами, укреплены трещины в кладке, заменены оконные рамы, сохранив исторический стиль. Также воссозданы двери по образцам и архивам, заменена стропильная система, а кровля обновлена с использованием исторически соответствующих материалов. Все конструкции обработаны огнезащитными средствами.

Многие работы уже выполнены, и здание постепенно возвращает свое прежнее великолепие. На следующем этапе планируется модернизация инженерных сетей и внутренние отделочные работы.

Исторически дом был построен для купца Михаила Сапожникова, в нем располагался магазин и жил бельэтаж семьи. 

В разные годы здесь находились редакция и госпиталь. Сейчас здание занимает Министерство цифрового развития РТ и почтовое отделение, оно является объектом культурного наследия республиканского значения.

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В Казани реставрируют здание Главпочтампа
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