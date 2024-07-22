В Казани родился крохотный малыш весом в 1 кг 450 грамм

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Город
22 июля 2024  16:48
Автор:
Эндже Гарафиева

На прошлой неделе в Казани родились 197 девочек и 221 мальчик. Самый маленький новорожденный весил 1 450 граммов, самый крупный – 4 540 граммов.

Среди традиционных имен, таких как Мирас, Хаким, Раким, Нариман, Рим, Фаяз, Юрий, Федор, Гавриил, Матвей, Карим, Эмир, Самат, Севиль, Ильдана, Николь, Индира, Мира, Мирослава, Раяна, Есения, Аврора, Нина, Амина и Афина, встречаются и редкие, отражающие оригинальность и нестандартность родителей.

Так, в топе имен для новорожденных появились Платон, Эмран, Тимерхан, Хаят, Эрен, Ирада, Алана, Амелина, Амфетрита и Данелия.

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