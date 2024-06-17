В Казани родился новорождённый весом в 1,1 кг

На прошлой неделе, с 10 по 16 июня, в Казани произошло 374 радостных события — на свет появились 206 мальчиков и 168 девочек.

Самый маленький новорожденный весил всего 1120 граммов, а самый крупный – 4630 граммов.

В казанской мэрии также поделились топом популярных имен, которыми родители нарекли своих новорожденных. Мальчики — Михаил, Роман, Раян, Леон, Амир, Данил, Саид, Мирон. Девочки — Камила, София, Амелия, Ясмина, Амина, Ульяна, Эмилия, Есения, Мия, Айлин, Ева.

Были и редкие имена. Например, среди мальчиков — это Саян, Айрат, Юрий, Тимофей, Ян, Яромир, Сабир, Ильяр, Нил, Усман, Юсуф, Асылъяр, Имран, Хухра. А среди девочек – Атика, Наргис, Илюзя, Аглая, Эвелина, Афина, Лея.