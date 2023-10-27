Росгвардейцы не позволили мужчине украсть инструменты из частного дома в Казани

Росгвардейцы совместно с полицейскими задержали мужчину, подозреваемого в краже из частного домовладения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Около 4 утра сотрудники казанского управления вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в частный дом по улице Дубровка поселка Нагорный проник посторонний и похитил строительные инструменты. Полицейские также передали приметы подозреваемого в краже, которые им назвал владелец дома. Потерпевший увидел в окно, как незнакомый гражданин выносит электроинструменты из подсобного хозяйственного помещения и сразу позвонил в полицию. К объезду прилегающей к месту происшествия территории росгвардейцы приступили совместно с экипажем ППС. Проезжая по ул. Динамо, патрульные заметили прохожего, подходящего под описание. Увидев правоохранителей, тот попытался скрыться во дворах, и, убегая, выкидывал на дорогу похищенное имущество. Неоднократно судимого мужчину, 1985 года рождения задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.