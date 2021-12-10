 В Казани росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Героев Отечества
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В Казани росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Героев Отечества

Сотрудники Росгвардии также посетили гимназию имени Героя России Алексея Козина.

Город
10 декабря 2021  12:41
Автор:
Ольга Полякова

Казанские росгвардейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Стражи правопорядка совместно с представителями казанского отряда специального назначения «Барс» выступили перед учащимися гимназии № 7 им. Героя России Алексея Козина. Они напомнили ребятам о подвиге их земляка и рассказали о других Героях России — сотрудниках и военнослужащих Приволжского округа Росгвардии.

Также в рамках памятной даты росгвардейцы вместе со студентами и активистами молодежных объединений возложили цветы к Вечному огню у колоннады Мемориала Славы.

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