 В Казани росгвардейцы спасли автомобилиста, у которого случился приступ
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В Казани росгвардейцы спасли автомобилиста, у которого случился приступ

Мужчина был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Город
21 января 2022  10:55
Автор:
Ольга Полякова

В Казани росгвардейцы спасли автомобилиста, у которого случился приступ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Во время патрулирования Ново-Савиновского района военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии обратили внимание на автомобиль, который стоял около дома на Восстания, но работал на полных оборотах двигателя. Военнослужащие решили проверить этот автомобиль.

Когда они подошли ближе, увидели, что у водителя случился приступ, он практически потерял сознание и ногой придавил педаль акселератора машины. Росгвардейцы вытащили мужчину из салона и оказали первую помощь.

Также о произошедшем они сообщили дежурному по войсковым нарядам, который сразу вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи. Прибывшие медработники госпитализировали пострадавшего и отметили, что благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать худшего.

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В Казани росгвардейцы спасли автомобилиста, у которого случился приступ