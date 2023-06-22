В Казани росгвардейцы задержали 20-летнего челябинца, укравшего духи из магазина

Вечером сотрудники батальона казанского УВО получили сообщение о срабатывании «тревожной кнопки» в магазине по улице Пушкина. Об это сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия. Выяснилось, что посетитель спрятал в карман флакон дорогих духов и мимо касс направился к выходу.

Молодого человека задержали в гипермаркете. Он оказался уроженцем Челябинской области, 2002 года рождения. Подозреваемого вместе с похищенным товаром доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани после кражи телефона у 11-летнего мальчика возбудили уголовное дело.