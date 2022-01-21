 В Казани сотрудники таможни обнаружили почти 27 тыс. немаркированных пачек сигарет
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В Казани сотрудники таможни обнаружили почти 27 тыс. немаркированных пачек сигарет

Найденные пачки сигарет имеют признаки контрафакта.

Город
21 января 2022  14:16
Автор:
Ольга Ильина

В Казани при осмотре двух складов по улице Тихорецкой надзорные органы обнаружили 26 950 пачек сигарет с отсутствием маркировки, что противоречит законодательству России. Об инциденте сообщили в Татарстанской таможне.

Общая стоимость немаркированной продукции – более 1 млн рублей. Пачки сигарет марок «Космос», «Стюардесса», «OPAL», «Родопи», «ВТ», «TU-134» имели признаки контрафакта, всего подобных пачек было 8 530. А на упаковках 11 280 пачек сигарет не было российских акцизных марок.

На сигареты сейчас наложен арест. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

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