В Казани Рустам Минниханов выступил с речью на параде Победы

news_top_970_100
Город
9 мая 2024  11:36

Раис РТ поздравил жителей республики с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

В своей речи он отметил, что победа далась стране ценой огромных человеческих потерь – 27 миллионов человек.

«Это страшные цифры, которые болью в сердце отзываются в каждом из нас. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто отдал свою жизнь за мир на планете», — сказал Раис РТ.

Он также отметил вклад тружеников тыла в общую победу и от всей души поблагодарил ветеранов за несгибаемую волю к победе.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Президент Узбекистана рассказал, как Минниханов удивился местной продукции
В Казани Рустам Минниханов выступил с речью на параде Победы
В Татарстане вновь подорожал бензин всех марок
В Татарстане высадили специальный сорт сирени, привезенной из Волгограда – она символ Великой Победы
15 иностранных и 57 российских компаний представят продукцию в мае на Kazan Halal Market
Власти Казани отказали в пуске тепла в жилые дома из-за майского похолодания
В выходные на Землю обрушится сильная магнитная буря из-за очередной вспышки на Солнце
Татарстанскую молодежь приглашают к участию в окружном форуме «Метеор»