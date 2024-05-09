В Казани Рустам Минниханов выступил с речью на параде Победы

Раис РТ поздравил жителей республики с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

В своей речи он отметил, что победа далась стране ценой огромных человеческих потерь – 27 миллионов человек.

«Это страшные цифры, которые болью в сердце отзываются в каждом из нас. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто отдал свою жизнь за мир на планете», — сказал Раис РТ.

Он также отметил вклад тружеников тыла в общую победу и от всей души поблагодарил ветеранов за несгибаемую волю к победе.