 В Казани с 10 января парковки будут работать бесплатно по субботам и воскресеньям
news_header_top_970_100

В Казани с 10 января парковки будут работать бесплатно по субботам и воскресеньям

В будние дни плата будет взиматься с 8:00 до 19:00.

Город
10 января 2022  11:56
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани с 10 января парковки будут работать бесплатно по субботам и воскресеньям. В будние дни плата будет взиматься с 8:00 до 19:00. Об этом сообщил Комитет по транспорту столицы Татарстана. 

Отмечается, что первые 15 минут стоянки на парковке бесплатны. Это дает возможность высадить или забрать пассажиров вблизи зданий, расположенных в зонах платных парковок.

Напомним, что с С 22 декабря 2021 в Казани а ввели новые меры по борьбе с автовладельцами, которые не платят за городских парковки. На колесах их машин ставят блокираторы, снять которые можно только позвонив по специальному номеру на нем.

Новости
В Татарстане мужчина угрожал расправой прибывшему по вызову полицейскому
В Казани с начала года выпало 73% от месячной нормы осадков
На сайте ГИБДД произошел сбой: водители не могли проверить штрафы
На ремонт дорог в Челнах направят свыше 2 млрд рублей
Мэр Челнов раскритиковал доклад главного санврача города за ослабление антиковидных мер
В России по «Пушкинской карте» разрешат покупать билеты на кино, снятое при поддержке Минкульта
В новогодние каникулы жители и гости Казани совершили 2,3 млн поездок на общественном транспорте
Власти Татарстана определили точки, где запрещается продажа алкоголя