В Казани с 10 января парковки будут работать бесплатно по субботам и воскресеньям. В будние дни плата будет взиматься с 8:00 до 19:00. Об этом сообщил Комитет по транспорту столицы Татарстана.

Отмечается, что первые 15 минут стоянки на парковке бесплатны. Это дает возможность высадить или забрать пассажиров вблизи зданий, расположенных в зонах платных парковок.

Напомним, что с С 22 декабря 2021 в Казани а ввели новые меры по борьбе с автовладельцами, которые не платят за городских парковки. На колесах их машин ставят блокираторы, снять которые можно только позвонив по специальному номеру на нем.