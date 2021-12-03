В Казани откроется мобильный инфоцентр Москвы

В понедельник, 6 декабря, около памятника Льву Гумилеву по улице Петербургская откроется мобильный туристического инфоцентра MoscowInfoСafe. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по туризму.

Центр MoscowInfoСafe будет открыт для всех желающих до 19 декабря, а затем он вернется обратно в Москву. Время работы информационной точки — ежедневно, с 10:00 до 20:00. Жители города и туристы смогут узнать здесь о достопримечательностях Москвы и Казани. Также в инфоцентре можно бесплатно получить брошюры и карты.

Инфоцентр был установлен в Казани в преддверии туристского форума «Ориентиры будущего», который будет проходить здесь с 5 по 7 декабря.

Мобильный информационный центр для туристов MoscowInfoCafe был создан в соответствии с актуальными визуальными трендами и потребительскими запросами. Впервые он был представлен в Санкт-Петербурге в июне 2021 года.