 В Казани откроется мобильный инфоцентр Москвы
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В Казани откроется мобильный инфоцентр Москвы

Информационный центр о Казани и Москве будет работать ежедневно, с 10:00 до 20:00.

Город
3 декабря 2021  15:06
Автор:
Ольга Ильина

В понедельник, 6 декабря, около памятника Льву Гумилеву по улице Петербургская откроется мобильный туристического инфоцентра MoscowInfoСafe. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по туризму. 

Центр MoscowInfoСafe будет открыт для всех желающих до 19 декабря, а затем он вернется обратно в Москву. Время работы информационной точки — ежедневно, с 10:00 до 20:00. Жители города и туристы смогут узнать здесь о достопримечательностях Москвы и Казани. Также в инфоцентре можно бесплатно получить брошюры и карты.

Инфоцентр был установлен в Казани в преддверии туристского форума «Ориентиры будущего», который будет проходить здесь с 5 по 7 декабря.

Мобильный информационный центр для туристов MoscowInfoCafe был создан в соответствии с актуальными визуальными трендами и потребительскими запросами. Впервые он был представлен в Санкт-Петербурге в июне 2021 года. 

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