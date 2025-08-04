В Казани с 9 по 13 августа пройдут соревнования по спортивному ориентированию

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Город
4 августа 2025  15:14

С 9 по 13 августа столица Татарстана примет главные всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Более 700 участников из 43 регионов страны сразятся в дисциплинах кросс-спринта и кросс-эстафеты на дистанциях 3-4 километра.

Как сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов, спортсменам предстоит продемонстрировать не только физическую подготовку, но и стратегическое мышление, преодолевая маршруты в условиях городской среды. Особенностью турнира станет уникальная трасса, проложенная через исторический центр Казани, парковые зоны и набережные, что сделает состязания особенно зрелищными.

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