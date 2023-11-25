В Казани с Днем матери поздравили мать-героиню

«Здесь все с любовью относятся друг к другу, помогают, если это нужно. Кроме того, это очень творческая семья: дети посещают многочисленные кружки и участвуют в различных соревнованиях и конкурсах», – подчеркнула Зарипова.

Семья Верниковских получила земельный участок в поселке Константиновка в Казани и построила на нем жилой дом. Все мужчины в семье участвовали в строительстве, а дочь Суламита принимает участие в конкурсах по игре на фортепьяно, а сын Сергей занял первое место в соревнованиях по кровельному делу. Семья была награждена медалью «Родительская доблесть», а Раис Татарстана подарил им микроавтобус.