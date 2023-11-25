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В Казани с Днем матери поздравили мать-героиню

Жительница столицы РТ Раиса Верниковская – мать 10 детей. Накануне Дня матери ее поздравила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

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Республика
25 ноября 2023  12:36
Автор:
Владислав Косолапкин

«Здесь все с любовью относятся друг к другу, помогают, если это нужно. Кроме того, это очень творческая семья: дети посещают многочисленные кружки и участвуют в различных соревнованиях и конкурсах», – подчеркнула Зарипова.
Семья Верниковских получила земельный участок в поселке Константиновка в Казани и построила на нем жилой дом. Все мужчины в семье участвовали в строительстве, а дочь Суламита принимает участие в конкурсах по игре на фортепьяно, а сын Сергей занял первое место в соревнованиях по кровельному делу. Семья была награждена медалью «Родительская доблесть», а Раис Татарстана подарил им микроавтобус.

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