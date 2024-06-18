В Казани самой «аварийной» маркой автомобиля стала KIA

Согласно данным страховщиков, в Казани чаще всего в ДТП попадали автомобили марки Kia.

Среди всех остальных машин, Kia занимает лидирующие позиции по количеству обращений за компенсацией по ОСАГО и КАСКО. На втором месте по ОСАГО находится Hyundai, а по КАСКО - LADA.

Проспект Победы занял первое место по количеству заявленных ДТП среди улиц города.

Так, анализ данных за период с января по май 2024 года показывает, что на Проспекте Победы произошло 4,75% от всех ДТП в Казани по ОСАГО. В то же время, по данным КАСКО, на этой улице произошло 6,64% всех аварий. На втором месте по количеству ДТП по ОСАГО и КАСКО находятся проспект Ямашева и улица Чистопольская.