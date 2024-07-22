В Казани самосвал сбил курьера, молодой человек погиб на месте

В Казани на улице Гвардейская произошло смертельное ДТП. Самосвал сбил курьера, молодой человек погиб на месте, что подтвердили в городской Госавтоинспекции.

По словам водителя Камаза, он не заметил курьера. На кадрах с места происшествия видно, как бригада скорой помощи констатировала смерть и укрыла тело погибшего.

По предварительной информации, курьер был на самокате. Очевидцы предполагают, что он не успел перейти пешеходный переход. Полиция проводит расследование, устанавливая все обстоятельства трагедии.