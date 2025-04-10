В Казани сбили пенсионерку, перебегавшую дорогу

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Город
10 апреля 2025  12:16
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

Кадры с ДТП, произошедшем на улице Академика Глушко, попали в соцсети. На них можно увидеть, как пенсионерка перебегает дорогу, когда в нее врезается легковой автомобиль. От сильного дара женщина отлетела на несколько метров, прибывшие на место событий медики увезли ее на машине скорой помощи.

Как сообщает Госавтоинспекция по РТ, за рулем автомобиля находился мужчина 1997 года рождения, пострадавшей оказалась жительница Казани 1964 года рождения.

Согласно данным ведомства, она переходила дорогу по переходу на зеленый свет светофора. Женщина была госпитализирована с травмами.

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