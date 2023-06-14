В Казани сборы школьницы на выпускной бал обойдутся в 15 тыс. рублей

В 15,2 тыс. рублей обойдется главный школьный праздник для родителей дочери-выпускницы в Казани в текущем году. Аналогичные затраты для юноши, включая наряд, составят 12,8 тыс. рублей. Такие данные приводят аналитики Авито.

Наряд для дочери-выпускницы, по подсчетам аналитиков платформы, обойдется в 4,7 тыс. рублей. Прическа на средние и длинные волосы обойдется еще в 2 тыс. рублей. Туфли и аксессуары в 1,7 тыс. рублей.

На костюм для сына-выпускника в Казани родители потратят около 6 тыс. рублей. Галстук и бабочка стоят в среднем 170-380 рублей. Для выпускного вечера старшеклассники выбирают классические туфли, в среднем на покупку мужских туфель на Авито казанцы тратят 2,3 тыс. рублей. Кроссовки или кеды можно приобрести за 4 тыс. рублей.

На организацию выпускного родители собирают в Казани около 100 тыс. рублей (4 тыс. рублей на человека) в зависимости от места проведения выпускного.

По данным Авито, наиболее популярны для выпускных в этом году лофты и банкетные залы, со средней стоимостью от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Спрос на их аренду на Авито Услугах вырос на 261%, а также теплоходы (+205%) – 4 тыс. рублей в час и рестораны (+130%). Средняя цена кейтеринга на одного человека составила 1,5 тыс. рублей.