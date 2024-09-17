В Казани сегодня пройдет акция по сбору донорской крови

Казанцы смогут сдать донорскую кровь в рамках акции, которая сегодня, 17 сентября, проводится Республиканским центром крови.

К участию приглашают жителей города старше 18 лет. Из обязательных критериев: вес от 55 кг и отсутствие противопоказаний (инфекционные заболевания, злокачественные новообразования, патологии центральной нервной системы).

В рамках акции для доноров предусмотрена также праздничная программа, памятные сувениры и детский мастер-класс по изготовлению матрешек. Необходима предварительная регистрация.

Кроме того, желающие смогут вступить в регистр доноров костного мозга, обратившись в регистратуру центра.

Мероприятие пройдет по адресу: проспект Победы, 85.