В Казани сегодня пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ

Сегодня, с 13:00 до 17:00, казанцы смогут бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус. Мобильный пункт тестирования, организованный Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, будет работать у памятника «Часы» на улице Пушкина.

Акция проводится в рамках проекта «ТЕСТ НА ВИЧ – знаний больше, рисков меньше», который реализуется совместно с автономной благотворительной некоммерческой организацией «Новый век».

— ВИЧ-инфекция может долгое время протекать бессимптомно, а проявиться только на поздних стадиях, когда лечение становится менее эффективным. Регулярное тестирование – это важный шаг для сохранения здоровья, — отметили организаторы.

Эксперты подчеркивают, что ранняя диагностика ВИЧ позволяет своевременно начать лечение и значительно улучшить качество жизни