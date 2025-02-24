В Казани сэкономили более миллиарда рублей на закупках в 2024 году

В 2024 году Казань добилась значительной экономии бюджетных средств в сфере муниципальных закупок, сэкономив 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил Равиль Мударисов, директор МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани».

Несмотря на увеличение объема закупок на 10% по сравнению с 2023 годом (до 11,9 миллиарда рублей на 1228 конкурентных процедурах), город продемонстрировал эффективность в управлении бюджетными средствами.

Отмечается снижение количества отклоненных заявок участников вдвое (до 3,3%). Самая высокая конкуренция наблюдалась в закупках кадастровых работ, бытовой техники и компьютерных комплектующих. При этом, 70% победителей торгов – представители татарстанского бизнеса.

Рост числа заявок от муниципальных унитарных предприятий (МУП) – более 16 тысяч, на 2 тысячи больше, чем в 2023 году – связан с проведением саммита БРИКС в Казани.

Дирекция рассмотрела 80 проектов на сумму свыше 200 миллионов рублей, оптимизировав затраты на 59%. Например, анализ сметы расходов на проведение фестивалей в туристической индустрии позволил сэкономить 3,1 миллиона рублей из запрошенных 6,4 миллиона рублей.

В 2024 году наблюдался активный процесс цифровизации закупок, включая внедрение электронных контрактов и машиночитаемых доверенностей.