В Казани семь экипаже ГИБДД устроили гонки за лихачем на «Ладе»

В социальных сетях появилось видео погони ГИБДД за лихачем. Ловить автомобиль «Лада» были направлены 7 экипажей автоинспекции.

Как пишут в соцсетях, нарушителя видели на улице Чуйкова, потом на проспекте Ямашева, затем погоня переместилась на Проспект Победы.

«Целый час не могут поймать гнилую 15-ку!», «Они вчера столько времени по городу гоняли, по «Южке» (Южная трасса) раза 3-4 проехали!», «Вчера в первом часу ночи они были на улице Гарифьянова. Два круга сделали», – комментируют пользователи видео в сети.

Там же пишут, что сначала в погоне участвовали пять экипажей ГИБДД, но на проспектет Победы за нарушителем гонялись уже семь.

Судя по видео автоинспекторы в попытках задержать лихача собрали щит из своих машин на дороге. Но ему все равно удалось проехать. Погоня продолжалась до поздней ночи.

Пользователи соцсетей сообщают, что водителя «Лады» все же задержали.