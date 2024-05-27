В Казани семь водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения

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Город
27 мая 2024  08:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Автоинспекторы Казани задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. Суд изберёт меру пресечения наказания. Такую статистику привели в городской Госавтоинспекции за прошедшее воскресенье, 26 мая. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено шесть граждан.

Всего поступило 93 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Среди них одно происшествие с пострадавшими, причиной которого стало столкновение из-за проезда на запрещающий сигнал светофора.

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