В Казани семь водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения

Автоинспекторы Казани задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. Суд изберёт меру пресечения наказания. Такую статистику привели в городской Госавтоинспекции за прошедшее воскресенье, 26 мая. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено шесть граждан.

Всего поступило 93 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Среди них одно происшествие с пострадавшими, причиной которого стало столкновение из-за проезда на запрещающий сигнал светофора.