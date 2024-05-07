В Казани семейным фестивалем отметят День радио

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Город
7 мая 2024  12:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня, 7 мая, в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоится ежегодный Всероссийский семейный фестиваль, приуроченный ко Дню радио и связи.

Фестивальные площадки будут располагаться в разных местах, включая холл 1 этажа, главную сцену 1 этажа и Детский ИТ-парк. Официальная часть мероприятия пройдет в большом конференц-зале с 15 часов. Гостями станут министр цифрового развития и другие представители отрасли.

Фестиваль предложит детские мастер-классы, битву роботов, фиджитал активности, лекторий и открытый турнир по ритм-симулятору.

На первом этаже будут работать различные активности, включая посткроссинг, открытую студию радиовещания и выставки, посвященные истории развития отрасли.

Гости также смогут посетить научно-популярные лекции, посвященные истории возникновения радио.

Вход на мероприятие свободный, и всех желающих приглашают посетить его сегодня с 15 до 19 часов. У фестиваля есть сайт, где можно узнать нужную информацию.

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