В Казани семьи участников СВО посмотрели спектакль «А зори здесь тихие…»

Фото: Елизавета Черкина

Благотворительный показ организовал Комитет семей воинов Отечества в РТ при поддержке студии творческого развития «Оперение» при Управлении культуры города Казани, руководителем которой является Наталья Отлетаева.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества в РТ Ангелина Галимова рассказала «КВ», что на мероприятие пришло более 160 человек. Она уточнила, что в прошлом году этот спектакль смотрели около 20 членов семей участников СВО и им очень понравилось.

- В этот раз все желающие могли принести фрукты, в основном это гранаты, которые мы потом отправим нашим героям, - отметила Галимова.

- Мой муж в зоне СВО с конца октября прошлого года, он – мобилизованный, - рассказала корреспонденту жена бойца, которая пришла на спектакль вместе сыном. – Ему 43 года, раньше он работал на мебельной фабрике. Когда объявили мобилизацию, супруг ждал повестку, потому что около 20 лет назад участвовал в боевых действиях. Он сразу сказал, что бегать не будет, хочет, чтобы его дети жили спокойно. Но повестка пришла в последний момент. Честно говоря, я радовалась, думала, что нас это миновало. Однако муж пошел защищать Родину.

Женщина рассказала, что в следующем году они с супругом должны отметить 20-летие брака. Вместе они воспитывают 17-летнюю дочь и 13-летнего сына.

- Знаю его практически с рождения, это очень добрый человек, - улыбается моя собеседница. – Мы летом отдыхали в одной деревне, где жили наши дедушки и бабушки. В детстве не общались, а вот в подростковом возрасте стали дружить. Поженились мы, когда мне было 18 лет, а ему 23 года. Тогда еще я подумала: «Как хорошо, что отношения начались, когда он вернулся с боевых действий, ведь мне тяжело было бы это перенести». Ему тоже было тяжело, когда он вспоминал эти моменты. Никогда бы не подумала, что судьба так повернется, что муж отправится в зону СВО, а я буду его ждать. Первое время была на успокоительных, но сейчас взяла себя в руки. Иного выхода у нас, жен бойцов, нет. Нужно держаться, работать, воспитывать детей. Помогаю в сборах гуманитарной помощи, организации мероприятий, общаюсь с такими же женами, которые ждут любимых из зоны СВО. Это дает силы жить дальше.

Мама мобилизованного бойца, которому на сегодня 28 лет, пришла на спектакль с подругой. Женщины подчеркнули, что людям, чьи родные и близкие сейчас находят в зоне СВО, просто необходимы праздники, ведь они отвлекают от печальных мыслей.

Отметим, что режиссеры-постановщики спектакля - это заслуженный деятель искусств РТ Наиля Фаткуллина и заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РТ Рустам Фаткуллин.