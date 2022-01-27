 В Казани сеть коворкингов планирует занять три этажа в здании магазина «Золотое Яблоко»
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В Казани сеть коворкингов планирует занять три этажа в здании магазина «Золотое Яблоко»

Открыть коворкинги сети SOK планируется в третьем квартале 2022 года.

Город
27 января 2022  09:47
Автор:
Николай Лукоянов

Сеть коворкингов SOK планируют открыть в Казани свои смарт-офисы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на консультанта сделки компании CBRE.

В сообщении сказано, что SOK планируют разместить коворкинги на трех этажах здания, которое казанцы еще помнят как бывший «Детский мир» и в котором сейчас раполагается известный косметический магазин.

«Сейчас она уже заключила долгосрочный договор аренды с сетью магазинов парфюмерии и косметики «Золотое Яблоко», согласно которому займет второй, третий и четвертый этажи», – сказано в сообщении.

Всего занимаемая коворкингом площадь составит 4,2 тысячи квадратных метров.

Открытие объекта намечено на третий квартал 2022 года. Помимо Казани, SOK  собираются открыть смарт-офисы в 14 городах миллионниках России к концу 2023 года.

 

 

 

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