 В Казани сгорела квартира— обошлось без жертв
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В Казани сгорела квартира— обошлось без жертв

Площадь пожара составила один кв. м.

Истории
3 декабря 2021  22:03
Автор:
Роза Габитова

В Казани в доме по адресу Амирхана, 12б сгорела квартира на втором этаже. Хозяина помещения спасли пожарный при помощи маски спасаемого. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о горение поступило сегодня в 9 вечера. На место пожара выехала Казанский пожарно-спасательный гарнизон. В 9 часов 18 минут огонь ликвидировали. Площадь пожара составила 1 кв.м — горели мебель и домашние вещи.

Жители покинули дом до приезда пожарных. Причина горения не установлена.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на улице Баумана произошел пожар в кафе «Хочу и Буду».

 

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