В Казани сгорела квартира— обошлось без жертв

В Казани в доме по адресу Амирхана, 12б сгорела квартира на втором этаже. Хозяина помещения спасли пожарный при помощи маски спасаемого. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о горение поступило сегодня в 9 вечера. На место пожара выехала Казанский пожарно-спасательный гарнизон. В 9 часов 18 минут огонь ликвидировали. Площадь пожара составила 1 кв.м — горели мебель и домашние вещи.

Жители покинули дом до приезда пожарных. Причина горения не установлена.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на улице Баумана произошел пожар в кафе «Хочу и Буду».