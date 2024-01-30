В Казани школьникам рассказали про защиту от кибермошенников

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Республика
30 января 2024  16:19
Автор:
Виктория Осинина

В казанской школе №18 прошел «Урок цифры», где ребята узнали о кибербезопасности, пишет ИА "Татар-информ". Школьникам рассказали, что такое интернет вещей, о том, как обезопасить «умный дом», защищать данные на смартфонах и противостоять различным кибератакам. На «Уроке цифры» замглавы Минцифры РТ Илья Начвин рассказал ребятам о том, что такое цифровая трансформация Республики Татарстан, и из чего она состоит, а также разъяснил понятия искусственного интеллекта, интернета вещей и т.д.

Напомним, проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» по поручению Президента РФ Владимира Путина. С 2018 года уроки прошли более 78 млн раз.

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