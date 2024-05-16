В Казани школьники нарисуют первую в истории мангу на татарском языке

В Казани стартовала лаборатория создания комиксов на татарском языке, ориентированная на подростков. Участники проекта получат возможность опубликовать свою первую мангу, сообщает казанская мэрия.

Программа лаборатории предлагает два основных направления: дизайн и перевод. В разделе дизайна подростки под руководством куратора разработают персонажа для интеграции в комикс. В рамках направления перевода участникам предстоит адаптировать мангу для татарскоязычной аудитории.

Выбор лучшего комикса для публикации в печатном формате осуществят совместно с кураторами проекта, среди которых известный татарский поэт и переводчик Ленар Шаех, а также художник и 2D-аниматор Карина Логинова, каждый из которых будет направлять учеников в выбранной специализации.

Занятия для обеих групп будут проводиться раз в неделю в Национальной библиотеке РТ по вторникам и четвергам, где участники сначала изучат основы манги и её культурных аспектов.