В Казани смотровую площадку «Чаши» временно закрыли для посещения

В Казани смотровую площадку Центра семьи «Казан» временно закрыли для посещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Смотровую» пришлось закрыть из-за последствий ледяного дождя. В данный момент находится на ней опасно.

О том, когда площадку откроют для посетителей — неизвестно.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного гололеда.

В министерстве отметили, что гололедные отложения могут достигать диаметра 20 мм и более.

Опасные погодные условия сохранятся в ближайшие 1-3 часа и вечером сегодняшнего дня, также ночью и днем 24 ноября.