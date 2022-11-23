 В Казани смотровую площадку «Чаши» временно закрыли для посещения
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В Казани смотровую площадку «Чаши» временно закрыли для посещения

Закрытие площадки связано с гололедом.

Город
23 ноября 2022  17:49
Автор:
Роза Габитова

В Казани смотровую площадку Центра семьи «Казан» временно закрыли для посещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

«Смотровую» пришлось закрыть из-за последствий ледяного дождя. В данный момент находится на ней опасно. 

О том, когда площадку откроют для посетителей — неизвестно.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного гололеда.

В министерстве отметили, что гололедные отложения могут достигать диаметра 20 мм и более. 

Опасные погодные условия сохранятся в ближайшие 1-3 часа и вечером сегодняшнего дня, также ночью и днем 24 ноября. 

 

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