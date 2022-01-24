 В Казани снегоуборщик закопал неудачно припаркованную машину
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В Казани снегоуборщик закопал неудачно припаркованную машину

Автомобиль стоял на обочине дороги и мешал уборке снега.

Город
24 января 2022  10:09
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани водитель завалил снегом мешающую уборке снега легковушку. Видео появилось в городских пабликах.

На кадрах видно, как самосвал подъезжает к припаркованной на обочине дороги Renault Sandero и высыпает около нее горы снега. 

В комментариях под видео мнения разделились. Кто-то то из пользователей считает, что водитель самосвала поступил неправильно, а кто-то, наоборот, приветствует действие рабочего:

«Правильно нечего оставлять где попало машины в такую погоду», – считает один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены);

«Хулиганство это»;

«С одной стороны хз куда бы он снег дел, а с другой если специально, то поступил как чмо».

 

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