В Казани снегоуборщик закопал неудачно припаркованную машину

В Казани водитель завалил снегом мешающую уборке снега легковушку. Видео появилось в городских пабликах.

На кадрах видно, как самосвал подъезжает к припаркованной на обочине дороги Renault Sandero и высыпает около нее горы снега.

В комментариях под видео мнения разделились. Кто-то то из пользователей считает, что водитель самосвала поступил неправильно, а кто-то, наоборот, приветствует действие рабочего:

«Правильно нечего оставлять где попало машины в такую погоду», – считает один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены);

«Хулиганство это»;

«С одной стороны хз куда бы он снег дел, а с другой если специально, то поступил как чмо».