 В Казани снесут еще три торговых павильона, голубятню и шлагбаумы
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В Казани снесут еще три торговых павильона, голубятню и шлагбаумы

Владельцам объектов предоставлено 90 дней для добровольного сноса.

Город
15 июня 2023  12:37
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани будут снесены еще 13 объектов, которые были установлены на территории города без разрешения. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города. 

Среди них — три торговых павильона, расположенных на улицах Межлаука, Годовикова и Мамадышском тракте. Кроме того, будут демонтированы голубятня и другие незаконно установленные сооружения, включая заборы, шлагбаумы, будки охраны и столбики. 

Владельцам этих объектов предоставлено 90 дней для добровольного сноса. Если они этого не сделают, то объекты будут снесены принудительно и отправлены на базу хранения.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани снесут еще пять многоквартирных домов, признанных аварийными. Снос домов будет произведен в течение 6 месяцев.

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