В Казани снесут еще три торговых павильона, голубятню и шлагбаумы

В Казани будут снесены еще 13 объектов, которые были установлены на территории города без разрешения. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Среди них — три торговых павильона, расположенных на улицах Межлаука, Годовикова и Мамадышском тракте. Кроме того, будут демонтированы голубятня и другие незаконно установленные сооружения, включая заборы, шлагбаумы, будки охраны и столбики.

Владельцам этих объектов предоставлено 90 дней для добровольного сноса. Если они этого не сделают, то объекты будут снесены принудительно и отправлены на базу хранения.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани снесут еще пять многоквартирных домов, признанных аварийными. Снос домов будет произведен в течение 6 месяцев.