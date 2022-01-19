Суд обязал снести в Казани здание рядом с историческим домом, принадлежащим Бекмамбетову

Арбитражный апелляционный суд Самары признал строение здания в Старо-Татарской слободе Казани на пересечении улиц Ахтямова и Марджани самовольным и обязал владельца снести его. Об этом сообщили в пресс-службе суда Самарской области.

Рядом с незаконной постройкой находится дом супруги татарского просветителя Шигабутдина Марджани Бибифатимы Багаутдиновой. Здесь в течение ближайших лет планируется отреставрировать полуразрушенное строение и воссоздать исторический архитектурный ландшафт Старо-Татарской слободы. Самовольно построенное здание, по решению суда, создает угрозу историческому строению и объекту культурного наследия.

Здание по соседству, принадлежащее ООО «Антек», нарушает противопожарные нормы – между ним и истоической усадьбой менее 10 метров, положенных по закону. По оценкам экспертов – не более 6 метров. Это создает риски для уничтожения объекта культурного наследия. В 2017 году дом Марджани уже горел, в результате пожара пострадали его фасад и помещения внутри.

По информации из собственных источников «КВ», дом-усадьбу приобрел Тимур Бекмамбетов по просьбе жены Натальи Фишман. Именно он подал в суд на незаконную постройку и выиграл дело.