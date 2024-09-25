В Казани сняли на видео, как ребенка в детсаду раздели на холоде после того, как тот обмочился

В детском саду №262 города Казани разгорелся очередной скандал, пишет «Татарстан-24». Жительница города сняла на видео, как маленького мальчика, обмочившегося во время прогулки, раздели до гола прямо на улице.

По словам автора видео, мальчик провел около десяти минут на холоде в мокрых штанах, прежде чем воспитательница, одетая в теплую куртку, решила его переодеть. При этом она старалась не попадать в кадр.

Родители уже давно жалуются на грубое обращение с детьми в этом детском саду, но пока никакой реакции со стороны администрации не последовало.

«Помогите, пожалуйста, навести порядок в этом садике! Кошмарное отношение к детям! – написала подписчица, предоставившая видео. – Все дети болеют, а родители боятся жаловаться, боятся, что их детей будут наказывать».

После случившегося возмущенная мать обратилась к заведующей, но та сообщила, что находится на больничном. Позже заведующая сама связалась с женщиной и пообещала провести внутреннее расследование, но категорически отрицает факт рукоприкладства со стороны воспитателей.