В Казани соберутся лидеры российского интернет-рынка

Специалисты расскажут участникам о новых перспективных направлениях работы, успешных стратегиях продаж и мерах поддержки при выходе на российский и зарубежные рынки интернет-торговли. Также на форуме можно обратиться в службы техподдержки популярных маркетплейсов, чтобы узнать о возможностях для развития бизнеса.

В мероприятии примут участие владелец Wildberries Татьяна Бакальчук, управляющий директор ООО "Интернет Решения" (Ozon) Сергей Беляков, генеральный директор KazanExpress (Магнит Маркет) Линар Хуснуллин, директор по взаимодействию с органами государственной власти "Яндекс" e-com и фудтех (ООО "Яндекс") Дмитрий Русаков, вице-президент по связям с органами государственной власти "Алиэкспресс Россия" Сергей Лебедев, а также другие топ-менеджеры российских онлайн-платформ и эксперты рынка.

Мероприятие организует центр "Мой бизнес" Фонда поддержки предпринимательства Татарстана совместно с Центром электронной торговли "Маркетплейс.Легко" при поддержке Минэкономики РТ. Оно проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

За три года число предпринимателей из Татарстана, присутствующих на онлайн-площадках, выросло в 174 раза.

Зарегистрировано свыше 56 тыс. онлайн-магазинов, выручка которых за этот год превысит 60 млрд рублей.

Первая в России региональная программа развития торговли была запущена в Татарстане по поручению президента Рустама Минниханова. Благодаря системному подходу более 12% от общего количества зарегистрированных в Татарстане юрлиц и самозанятых освоили каналы электронной торговли.

Предстоящий форум нацелен на реализацию поручения руководителя РТ, озвученную в послании Госсовету Татарстана, о расширении рынков сбыта для татарстанского бизнеса через использование потенциала площадок интернет-торговли.