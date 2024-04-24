В Казани собрали почти 300 кубометров старых шин

В столице Татарстана прошла экологическая акция, в рамках которой ПЖКХ дали возможность казанцам правильно утилизировать старые покрышки. В различных районах города для удобства горожан установили специальные контейнеры.

В ПЖКХ подсчитали, что казанцы собрали 280 кубических метров старых автомобильных покрышек. Акция длилась 12 дней.

Теперь они отправятся на дальнейшую переработку в «Татнефть». Полученный материал позволит сделать резиновую крошку. Ее будут использовать при строительстве детских площадок в Татарстане, таким образом создавая безопасное пространство для игр.