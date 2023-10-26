В Казани собрались работники ленинских музеев

Инициатива о проведении круглого стола возникла после визита Раиса РТ Рустема Минниханова ульяновского музея в минувшем августе. Тогда глава республики оставил запись в книге отзывов.

«Обстановка, воссозданная здесь, позволяет проникнутся той особой атмосферой, в которой прошли детство и юность будущего вождя мирового пролетариата. Вне сомнения, этот этап очень важен и для понимания казанского периода жизни Владимира Ульянова, с которым связаны уже начало уже его революционной биографии, и о чем свидетельствуют памятные ленинские места в Татарстане», - написал Раис РТ.

В роли модераторов встречи выступили заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального музея РТ Светлана Измайлова и заместитель директора по музейной работе ОГАУК «Ленинский мемориал» Анна Баранникова. Дискуссии были посвящены возможностям получения новой информации о Владимире Ленине и его окружении, а также вопросам интереса современного общества к личности лидера Октябрьской революции. Каждый из музеев поделился собственным опытом на этот счет.

Также музейщики обсудили возможность реконструкции историко-культурного музея-заповедника «Ленино-Кокушкино» и Дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске.