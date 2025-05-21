В Казани согласовали строительство школы фигурного катания Загитовой

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Город
21 мая 2025  09:41

Центр фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани выходит на финальную стадию реализации. Как сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, строительство объекта площадью 6 тыс. кв. м начнется в ближайшее время.

Проект включает не только ледовую арену, но и комплекс сопутствующих помещений для тренировок. Загитова, выступающая генеральным менеджером центра, уже занимается формированием тренерского состава и разработкой учебных программ.

«Мы планируем открыть центр в следующем году», – отметил Леонов, подчеркнув традиционно высокие темпы строительства в республике. Объект возведут на улице Портовой.

Напомним, ранее сообщалось о задержках согласования проекта из-за высокой стоимости. 23-летняя Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы.

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