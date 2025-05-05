В Казани сократилось число нападений собак на людей

За три года количество случаев укусов в Казани снизилось почти на 30% – с 1,9 тыс. в 2021 году до 1,4 тыс. в 2024-м. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на оперативном совещании в мэрии.

Также уменьшилось число жалоб от горожан: с 6,8 тыс. в 2021 году до 3,6 тыс. в текущем. По словам Гиниятуллина, такая динамика связана с системной работой по регулированию численности бездомных животных. С 2021 года в Казани бесплатно стерилизовали почти 1,5 тыс. собак и кошек.

Еще одной мерой стало развитие инфраструктуры для питомцев: в городе уже работают 19 специализированных площадок для выгула. Кроме того, по поручению мэра Ильсура Метшина, в местные градостроительные нормативы планируют включить обязательное обустройство таких зон застройщиками.