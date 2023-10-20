В Казани состоится фестиваль единоборств

22 октября в 12.00 в спортивном комплексе «Бустан» в Казани начнется очередной фестиваль «Zа будущее», сообщает агентство «Татмедиа».

Он будет проходить уже в третий раз. На фестивале ожидают более 300 гостей со всей республики. В программу входят: конкурсы поединков и учебные схватки по киокусинкай, абсолютно реальному бою, универсальному бою, выступления почетных гостей. ГБУ Республиканский центр Форпост в рамках фестиваля представит историческую выставку «Костюм, оружие и снаряжение Великой Отечественной войны».